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Tópicos: País | Policial

Tiroteo en una parroquia de Rancagua: Sujetos irrumpieron al término de misa y dispararon contra joven

Publicado:
| Periodista Digital: Redacción Cooperativa

La ceremonia religiosa se realizaba en memoria de una ciudadana colombiana asesinada hace un mes en el centro urbano, quien era la madre de la víctima.

Los feligreses debieron lanzarse al suelo para protegerse mientras los agresores percutían sus armas de fuego dentro del templo.

Tiroteo en una parroquia de Rancagua: Sujetos irrumpieron al término de misa y dispararon contra joven
 Mateus Campos Felipe, unsplash.com (referencial)

La PDI revisa las cámaras de seguridad para capturar a los autores del atentado, cuya principal hipótesis apunta a un ajuste de cuentas.

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Un tiroteo se registró este viernes por la noche en la parroquia Divino Maestro de Rancagua (Región de O'Higgins), cuando dos hombres armados irrumpieron al finalizar una misa y dispararon contra un joven, quien recibió dos impactos de bala y logró refugiarse en la sacristía del templo.

La ceremonia se realizaba en memoria de una mujer colombiana asesinada hace un mes en el centro de la ciudad, quien era la madre del joven atacado.

El párroco del recinto, Cristián Giadach, relató a Cooperativa los momentos de terror que vivieron los asistentes: "Al terminar la misa, nos fuimos a la parte de atrás del templo a compartir con el padre Ricardo, cuando todos los familiares salieron. Estábamos compartiendo y en ese minuto ingresa al parecer el hijo de esta mujer corriendo, arrancando de un antisocial que entra por detrás con un arma de fuego y empieza a percutir dentro del templo. Toda la gente se fue al suelo mientras veíamos este 'espectáculo' de disparos".

Según las primeras indagaciones, la víctima identificó a uno de los agresores, lo que refuerza la tesis policial de un ajuste de cuentas.

Actualmente, la Policía de Investigaciones (PDI) se encuentra revisando las cámaras de seguridad para dar con el paradero de los autores del ataque.

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