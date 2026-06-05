Tiroteo en una parroquia de Rancagua: Sujetos irrumpieron al término de misa y dispararon contra joven
La ceremonia religiosa se realizaba en memoria de una ciudadana colombiana asesinada hace un mes en el centro urbano, quien era la madre de la víctima.
Los feligreses debieron lanzarse al suelo para protegerse mientras los agresores percutían sus armas de fuego dentro del templo.
La PDI revisa las cámaras de seguridad para capturar a los autores del atentado, cuya principal hipótesis apunta a un ajuste de cuentas.