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Tópicos: País | Policial | Robos

Tres delincuentes encañonaron a anciana dentro de su hogar en El Bosque

Publicado:
| Periodista Radio: Bryan Gálvez
| Periodista Digital: Redacción Cooperativa

La amenazaron apuntándole la frente y colocándole un cuchillo en el cuello.

Tres delincuentes encañonaron a anciana dentro de su hogar en El Bosque
 Bryan Gálvez

El avalúo total de las especies sustraídas y el paradero de los antisociales permanecen bajo investigación de las autoridades encargadas del caso.

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Este viernes, una mujer de la tercera edad fue víctima de un violento robo con intimidación al interior de su domicilio en la comuna capitalina de El Bosque.

Tres delincuentes ingresaron a la vivienda, situada en el pasaje 18 de Septiembre, y amenazaron a la víctima para sustraer especies de valor.

"La agarraron, la encañonaron en la frente, le pusieron un cuchillo en el cuello, '¿dónde están las joyas?'", dijo la hija de la afectada, que indicó que los asaltantes sorprendieron a su madre en su dormitorio del segundo piso.

Tras el hecho, los familiares denunciaron una demora en la respuesta policial, señalando que Carabineros arribó al lugar mientras los medios de comunicación ya recababan información.

Por el momento, el avalúo de lo robado y el paradero de los antisociales permanecen bajo investigación.

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