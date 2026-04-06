Brasil goleó a Perú y sigue imparable en el Sudamericano Sub 17

Este martes se terminó de disputar la segunda fecha del Sudamericano Sub-17, donde Brasil goleó 4-1 a Perú y lidera el Grupo B con puntaje perfecto.

En el otro encuentro de la jornada, válido por el mismo grupo, Bolivia y Venezuela igualaron 2-2. Ambas selecciones sumaron su primer punto en el torneo, ubicándose en el tercer y cuarto puesto respectivamente.

Argentina, que tuvo fehca libre al igual que Chile en el Grupo A, es escolta de su zona con tres unidades.

Respecto a La Roja dirigida por Ariel Leporati, volverá a la acción en la tercera fecha, este martes 7 de abril a las 19:00 horas (23:00 GMT) ante Colombia.