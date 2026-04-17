¿Cuándo y dónde ver a La Roja ante Uruguay por el quinto puesto del Sub 17?

La Roja Sub 17, dirigida por Ariel Leporati, se enfrentará a Uruguay por la definifición del quinto lugar del Sudamericano de la categoría. Ambas selecciones consiguieron la clasificación al Mundial en el repechaje de la competición.

El cotejo está programado para jugarse este sábado 18 de abril a las 19:00 horas (23:00 GMT) y se podrá ver el encuentro a través de la señal de Canal 13 y DSports y en las plataformas digitales de T13.cl y DGO.

La escuadra nacional viene de golear 4-0 a Bolivia y quedarse con el pasaje a la siguiente edición del Mundial de la categoría que se jugará en Catar, Uruguay viene de hacer lo mismo frente a Venezuela por un marcador de de 3-0.

Ambas selecciones ya se enfrentaron en su debut en la competición por la primera fecha de la fase de grupos, donde empataron 1-1.