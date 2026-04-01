¿Cuándo y dónde ver a La Roja en el Sudamericano Sub 17 de Paraguay?

El Sudamericano Sub 17 de Paraguay 2026 comenzará este viernes 3 de abril y La Roja, dirigida por Ariel Leporati, buscará clasificar de forma consecutiva al Mundial juvenil de Catar, igual como lo hizo el año pasado.

El torneo de Conmebol otorgará siete cupos para la cita planetaria, y Chile tiene como meta, además de lograr la clasificación, superar el cuarto lugar que logró en el Sudamericano de 2025.

Chile competirá en el Grupo A y enfrentará a Uruguay, Colombia, Ecuador y el anfitrión Paraguay.

Los dos mejores de cada grupo, además de asegurar los pasajes a la cita planetaria, avanzarán a las semifinales del Sudamericano.

Los que terminen en la tercera y cuarta posición de cada grupo jugarán un play-offs por la clasificación, con los tres cupos restantes en juego.

¿Cuándo y dónde ver los duelos de La Roja en el Sudamericano Sub 17?

Los partidos de la selección chilena sub 17 contarán con transmisión en TV abierta, por las pantallas de Canal 13, además de sus otras plataformas.

Todos los detalles también los podrás seguir junto a Cooperativa.cl.

Revisa la programación de Chile en el Sudamericano Sub 17:

Viernes 3 de abril

Uruguay 1-1 Chile

Martes 7 de abril

Colombia vs. Chile. 20:00 horas

Jueves 9 de abril

Chile vs. Paraguay. 20:00 horas

Domingo 12 de abril