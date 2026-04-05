Ecuador lidera el grupo de Chile tras empate con Colombia en el Sudamericano Sub 17

El Sudamericano Sub 17 sigue en marcha y este domingo el Grupo A, donde compite La Roja, vivió la segunda jornada con los empates de Ecuador ante Colombia y de Uruguay frente a Paraguay.

En el primer turno, la "Tri" saltó a la cancha para enfrentar a los "cafeteros". Pese a sufrir la expulsión de Nelson Ayoví (49'), el equipo ecuatoriano logró sostener el 0-0 en el Estadio Carfem y así se ubicó líder con 4 puntos.

Posteriormente fue el turno de los anfitriones. Los guaraníes se adelantaron gracias a Víctor López (25'), pero Thiago Mora (39') terminó firmando el 1-1 definitivo en Ypané, dejando a los charrúas en segunda posición con 2 unidades.

En esta segunda jornada, La Roja tuvo descanso y quedó emparejada con el resto de los equipos con un punto. Después, volverá a la acción este martes 7 de abril, cuando se mida ante Colombia a partir de las 19:00 horas (21:00 GMT).