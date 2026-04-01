La agenda de La Roja en el Sudamericano Sub 17 en Paraguay

La selección chilena sub 17 debutará este fin de semana en el Sudamericano de la categoría que se celebrará en Paraguay, en busca de siete cupos para el Mundial juvenil que se jugará en Catar en noviembre.

La Roja Sub 17, dirigida por Ariel Leporati, integrará el grupo A, en donde competirá ante Uruguay, Colombia, Paraguay y Ecuador.

Los dos mejores de cada grupo, además de asegurar los pasajes a la cita planetaria, avanzarán a las semifinales del Sudamericano.

Los que terminen en la tercera y cuarta posición de cada grupo jugarán un play-offs por la clasificación, con los tres cupos restantes en juego.

Revisa la agenda de La Roja en el Sudamericano Sub 17:

Viernes 3 de abril

Uruguay 1-1 Chile.

Martes 7 de abril

Colombia vs. Chile. 20:00 horas

Jueves 9 de abril

Chile vs. Paraguay. 20:00 horas

Domingo 12 de abril