Tópicos: Deportes | Fútbol | Sudamericano sub 17
La Roja Sub 17 se mide ante Uruguay por el quinto puesto del Sudamericano
Publicado:
| Periodista Digital: Cooperativa.cl
Ambas selecciones ya se encuentran clasificadas al Mundial de Catar.
Ambas selecciones ya se encuentran clasificadas al Mundial de Catar.
Con la clasificación para el Mundial de la categoría en el bolsillo, La Roja Sub 17 se enfrentará a Uruguay por la definifición del quinto lugar del Sudamericano que se realiza en Paraguay.
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