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Tópicos: Deportes | Fútbol | Sudamericano sub 17

La Roja Sub 17 se mide ante Uruguay por el quinto puesto del Sudamericano

Publicado:
| Periodista Digital: Cooperativa.cl

Ambas selecciones ya se encuentran clasificadas al Mundial de Catar.

La Roja Sub 17 se mide ante Uruguay por el quinto puesto del Sudamericano
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Con la clasificación para el Mundial de la categoría en el bolsillo, La Roja Sub 17 se enfrentará a Uruguay por la definifición del quinto lugar del Sudamericano que se realiza en Paraguay.

- Sigue el resultado en Cooperativa.cl:

  • Uruguay vs. Chile. 19:00 horas. Estadio Ameliano, Villeta.

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