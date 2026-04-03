Leporati tras empate ante Uruguay: No fue el mejor partido, pero fue un gran inicio para lo que viene

El entrenador de La Roja sub 17, Ariel Leporati, se refirió al empate agónico 1-1 frente a Uruguay en el debut del Sudamericano de la categoría que se disputa en Paraguay, y señaló que "no fue el mejor partido, pero fue un gran inicio para lo que viene".

"Fue un encuentro muy difícil. Nos quedamos con un jugador de más durante varios minutos, pero eso a veces hay que saber gestionarlo", declaró tras el encuentro.

También puntualizó sobre la reacción que tuvo el equipo en el complemento: "El segundo tiempo, después del entretiempo, hicimos algunas modificaciones y el equipo fue encontrando más posibilidades de gol. Nos costó pero por suerte para nosotros lo conseguimos al final".

Leporati abordó las condiciones climáticas en la ciudad de Ypané: "Eran las condiciones que sabíamos. Nos tocó el primer partido además en un horario jodido, 35 grados con mucha humedad, pero son condiciones para todos iguales. Hay que saber cómo administrarlas. Los jugadores lo tenían que vivir".

La Roja tendrá libre el domingo, en la segunda fecha del Grupo A, y volverá a jugar el martes, en la tercera jornada, ante Colombia.