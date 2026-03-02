Arbitro denunció uso de pirotecnia en el Superclásico y a jugadores de la U por incumplir las bases

La ANFP publicó este lunes el informe arbitral de Cristian Garay del Superclásico entre Colo Colo y Universidad de Chile, por la quinta fecha de la Liga de Primera, en donde el juez denunció una serie de irregularidades ocurridas este domingo en el Estadio Monumental.

Garay consignó, por petición de la gerencia de ligas y competiciones, infracciones de los hinchas de Colo Colo por uso de pirotecnia, y también denunció incumplimiento de las bases por parte de la U.

"En el ingreso de los equipos al campo de juego, se lanzan fuegos artificiales y explotan bombas de ruido desde los sectores Arica, Cordillera y Magallanes, donde se ubican hinchas de Colo Colo", detalló Garay.

Del mismo modo, acusó que un hincha ingresó a la zona de exclusión para instalar un lienzo, "entre Cordillera y Galvarino", y estuvo siete minutos, hasta que fue retirado por un guardia de seguridad.

Además, denunció que se encendieron bengalas en el sector Arica durante el segundo tiempo.

Respecto a las irregularidades de Universidad de Chile, el juez denunció que Ignacio Asenjo, gerente general de los azules, se mantuvo en la zona de ingreso al túnel durante los últimos cinco minutos, "incumpliendo con el artículo 56 de las bases".

Finalmente, apuntó que cuatro jugadores de la U también incumplieron este mismo artículo 56, ya que ingresaron sin autorización a la cancha y permanecieron al campo de juego tras terminar el partido, ya que no estaban en la planilla de alineación.

Estas fueron las únicas irregularidades que consignó Garay, quien no denunció las supuestas agresiones que sufrieron dirigentes de Universidad de Chile en el sector Rapa Nui.