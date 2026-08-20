Igor Lichnovsky asoma en la citación de la U de cara al Superclásico 200

El flamante defensor de Universidad de Chile, Igor Lichnovsky, será parte de la citación del técnico Fernando Gago de cara al Superclásico 200 ante Colo Colo, a disputarse este domingo a las 15:30 horas en el Estadio Nacional.

De acuerdo a lo informado por Cooperativa Deportes, el futbolista será considerado como alternativa en la zaga por detrás de los estelares Matías Zaldivia y Nicolás Ramírez.

Según la misma fuente, Gago apuesta por mantener el equipo que ganó el fin de semana a Huachipato.

Esta es con Gabriel Castellón en el arco; Fabián Hormázabal, Zaldivia, Ramírez y Marcelo Morales en la última línea; Lucas Barrera, Charles Aránguiz y Bastián Arce en la zona media dejando a Maximiliano Guerrero, Eduardo Vargas y Lucas Assadi en ofensiva.