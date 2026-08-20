Iván Román y el Superclásico: Queremos ganar por el objetivo mayor que es ser campeón

En la antesala del Superclásico 200, Iván Román palpitó el crucial compromiso de Colo Colo ante Universidad de Chile y remarcó la ambición del plantel por quedarse con el triunfo pensando en que servirá para dar un paso más al título.

"Estoy tranquilo, uno siempre quiere jugar, como todos los futbolistas, pero nos preparamos bien, entrenamos fuerte. Sabemos lo importante que es el partido y que Colo Colo siempre tiene que ir a ganar los clásicos", expresó a DSports.

"Hay que seguir paso a paso, partido a partido. Para ser campeón uno tiene que estar preocupado de cada fecha. Tenemos que ganar, queremos ganar y será importante, pero con la mente puesta en el objetivo mayor que es ser campeón", añadió.

El zaguero también tuvo palabras de elogio para Arturo Vidal, destacando el rol del volante dentro del camarín y la lucha por un puesto en la titularidad.

"He podido hablar con Arturo, es una muy buena persona. Es un ídolo para mí de la 'Generación Dorada' y me ha ayudado mucho en los entrenamientos. Obviamente siempre será una competencia sana, y el profesor decide quién cree que está mejor para poder jugar", señaló.

Finalmente, Román valoró el aprendizaje adquirido a lo largo de su carrera: "Aprendí muchas cosas de jugadores importantes. Pasé por el lado difícil, porque en Palestino fue muy rápido. Cuando chico me tocó siempre ser titular, después subí al primer equipo y en Brasil me tocó convivir con la parte dura del fútbol", concluyó.