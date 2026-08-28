La U defendió denuncia contra Correa y contestó a Aníbal Mosa

Azul Azul respaldó la denuncia presentada por Universidad de Chile contra Javier Correa ante el Tribunal de Disciplina y sostuvo que los gestos realizados por el delantero de Colo Colo después del Superclásico pueden contribuir a generar hechos de violencia en los estadios.

Héctor Humeres, director de la concesionaria que administra a U. de Chile, defendió la decisión adoptada por la institución luego de una reunión de directorio realizada el jueves.

Según explicó, lo ocurrido con Correa "incita a la violencia, y nosotros lo que estamos intentando hacer es extirpar la violencia de los estadios".

El dirigente también hizo un llamado al atacante argentino a revisar su conducta en partidos de alta convocatoria.

"Debería meditar el punto y abstenerse de hacer ese tipo de provocaciones, porque eso puede desembocar en otras cosas después. Es una persona que ya tiene experiencia en la vida, así que debería meditar no hacer ese tipo de incidentes, sobre todo en partidos de alta convocatoria", señaló.

Humeres además reconoció que espera una sanción para Correa y respondió a Aníbal Mosa, presidente de Blanco y Negro, luego de que el dirigente de Colo Colo comparara lo sucedido con un gesto realizado anteriormente por Marcelo Díaz en el Estadio Monumental.

Sobre la decisión de Colo Colo de no denunciar aquella situación, Humeres planteó: "Debería haberla hecho, si él estimaba que tenía fundamentos para hacerlo".

"Yo soy enemigo de cualquier provocación en el estadio y creo que los jugadores son responsables en esta materia. A mí no me consta que Marcelo Díaz haya hecho eso", cerró.