Nicolás Ramírez y el crucial duelo de la U: "Hay que sostener lo que hemos venido mostrando"

El zaguero de Universidad de Chile Nicolás Ramírez hizo la previa del Superclásico 200 ante Colo Colo y palpitó el importante compromiso que disputarán este domingo en el Estadio Nacional por la Liga de Primera.

"Es una semana especial donde tratamos de ser bien positivos, meterle más energía y preocuparnos de cada detalle. Sobre todo energía positiva para conseguir el resultado que queremos en un partido tan importante como el del domingo", comenzó señalando el defensor.

"Hay que sostener lo que hemos venido mostrando estos últimos partidos y dar un poquito más por lo especial del partido. Es un rival que tiene mucha hambre de ganar, pero nosotros tenemos que mostrar el doble que ellos para quedarnos con el partido", añadió.

"Lo más importante para nosotros es sostener nuestro buen nivel, mejorarlo y preocuparnos de lo que nos compete, que es rendir bien y sumar los tres puntos para lograr nuestro objetivo a final de año", complementó el zaguero laico.

Finalmente, valoró el apoyo incondicional de los fanáticos de cara al fin de semana: "Tenemos el privilegio de jugar con una hinchada que nos moviliza, que nos alienta. El domingo va a estar hermoso el estadio a favor de nosotros", concluyó.