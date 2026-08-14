Ojo a las amarillas: Los jugadores al borde de la suspensión para el Superclásico

Cada vez falta menos para una nueva edición del Superclásico entre Universidad de Chile y Colo Colo, elencos que este fin de semana deberán tener cuidado con las tarjetas amarillas rumbo al importante duelo de la fecha 20.

Tanto azules como albos cuentan con titulares que están al borde de quedar suspendidos en caso de ser amonestados este fin de semana, por la jornada 19 de la Liga de Primera.

La U, que visita a Deportes Limache este sábado 15 de agosto (17:30) tiene en capilla al arquero Gabriel Castellón, al lateral Marcelo Morales y al delantero Maximiliano Guerrero.

En tanto, el "Cacique", que recibirá a O'Higgins este domingo 16 (17:30) está con un único jugador en peligro, pero de gran valor: Su capitán, Arturo Vidal.

Así, los mencionados futbolistas tendrán que tomar precauciones para evitar las tarjetas. El Superclásico se jugará en el Estadio Nacional el domingo 23 de agosto a las 15:00 horas.