Vidal encendió la previa del Superclásico: "La 35 tiene que ser nuestra, no hay más"

Tras el empate ante O'Higgins en Rancagua, Colo Colo ya dio vuelta la página y se enfoca en el Superclásico de este domingo frente a Universidad de Chile en el Estadio Nacional, duelo clave donde el elenco de Macul buscará consolidar su liderato en la tabla de posiciones.

Uno de los que comenzó a calentar el ambiente fue Arturo Vidal, quien a través de su canal en la plataforma Kick mandó un contundente mensaje a los hinchas albos y avisó que no dejarán escapar el título del torneo nacional.

"Voy a hablar como soy yo, como me gustan las cosas. Tenemos puntos de ventaja con los que vienen atrás. Nosotros, siendo Colo Colo, el campeonato tiene que ser nuestro, no hay más. Colo Colo no es un equipo que va a perder cuatro o cinco partidos seguidos, nunca. Te puede pasar cuando el equipo anda asqueroso, en otro año, pero ahora no nos va a pasar", remarcó.

En esa misma línea, el experimentado volante insistió: "Con el equipo que tenemos no vamos a perder esos partidos. Uno podemos tener malo, pero perder dos con este equipo, no. Se lo digo a los colocolinos de corazón, no vamos a perder. Ganaremos la mayoría de los partidos que nos quedan y levantaremos la 35. La gente dice 'no hay que pensar eso'. No. Somos Colo Colo, tenemos un equipazo y listo".

Respecto al trascendental choque del fin de semana ante el clásico rival, Vidal fue tajante: "El clásico lo vamos a ir a ganar, nadie sabe lo que pueda pasar, pero la 35 tiene que ser nuestra. No hay más. Todos los equipos son buenos, todos juegan, te estudian, pero tenemos un equipazo y les tenemos que ganar a todos".

"Vamos a seguir preparando todos los partidos con la misma seriedad, pero la 35 es nuestra y va a ser así. Se los digo sinceramente, mirándolos a los ojos, este campeonato es nuestro. Pase lo que pase será nuestro", complementó.

El bicampeón de América con La Roja también se dio el tiempo de analizar el penal que elevó ante los celestes en El Teniente, realizando un "mea culpa" por la ejecución.

"Yo siempre voy cambiando y miro al arquero, pero en este no me preocupé ni del arquero. Traté de pegarle fuerte no más y se fue muy arriba. Fíjense que cuando voy a patear no me agacho tanto, le pego muy parado y se me fue", reconoció.

Finalmente, concluyó con una reflexión: "Dudé en un momento. Tendría que haber dejado a Maxi (Romero). Esa es culpa mía, aprendizaje también. Cancha mala no pateo más".