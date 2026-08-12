PSG buscará un histórico bicampeonato ante Aston Villa en la Supercopa de Europa

El primer título de la temporada europea se define este miércoles 12 de agosto en suelo austríaco, ya que Paris Saint-Germain y Aston Villa se verán las caras en el Stadion Salzburg, a partir de las 15:00 horas (19:00 GMT), en disputa de la Supercopa de la UEFA.

El conjunto dirigido por Luis Enrique, vigente monarca de la Champions League y defensor del cetro tras vencer a Tottenham la edición pasada, asume esta instancia con cartel de favorito.

Pese a no sumar triunfos en la pretemporada, buscarán emular lo hecho por AC Milan (1989 y 1990) y Real Madrid (2016 y 2017), únicos equipos en ganar bicampeonatos de forma consecutiva.

La formación de PSG será con Matvey Safonov; David Boly, Illia Zabarnyi, William Pacho, Nuno Mendes; Ruben Neves, Lucas Beraldo, Dro Fernandez; Ibrahim Mbaye, Kvicha Kvaratskhelia y Senny Mayulu.

Por su parte la escuadra inglesa llega como campeón de la Europa League, pero carga con la negativa racha del técnico Unai Emery, quien cayó en sus tres intentos previos de levantar esta corona.

Para revertir eso, los "villanos" contarán en su alineación con Marco Bizot; Matty Cash, Victor Lindelof, Pau Torres, Ian Maatsen; Emiliano Buendía, Boubacar Kamara, Joao Gomes, Alejandro Garnacho; Evann Guessand y Tammy Abraham.

Además, este duelo carga con un antecedente fresco en Champions League, ya que los franceses despacharon a la escuadra de Birmingham por un global de 5-4 en la edición que se completó en 2025 con su primera "orejona".

Con el arbitraje del somalí Omar Artan, todos los detalles de este compromiso los podrás seguir a través de Cooperativa.cl.