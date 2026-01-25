Tópicos: Deportes | Fútbol | Supercopa
Universidad Católica y Coquimbo Unido definen al campeón de la Supercopa
Publicado:
| Periodista Digital: Cooperativa.cl
Sigue el duelo en vivo y online por Cooperativa.cl.
Sigue el duelo en vivo y online por Cooperativa.cl.
Universidad Católica y Coquimbo Unido se enfrentan en Sausalito por el título de la Supercopa 2026.
Sigue el partido en vivo y online:
- Universidad Católica 0-0 Coquimbo Unido, Primer tiempo. Estadio Sausalito. Sigue el Marcador Virtual de Cooperativa.cl. Sigue el relato de Cooperativa Deportes.