Emiliano Astorga fue oficializado como nuevo DT de Deportes Temuco

Deportes Temuco anunció el arribo de Emiliano Astorga como su nuevo director técnico, tras la salida de Arturo Sanhueza a raíz de una serie de malos resultados.

"Confiamos en que su experiencia, trabajo y compromiso serán fundamentales para afrontar lo que viene. Como institución y junto a toda nuestra hinchada, le deseamos el mayor de los éxitos en esta nueva etapa", indicó el club mediante una publicación en redes sociales.

Astorga se encontraba sin equipo desde mayo, cuando se marchó de Deportes Puerto Montt, argumentando razones personales y familiares para sustentar su decisión.

El "Pije" acumula siete partidos sin ganar entre Copa Chile y Liga de Ascenso, ubicándose en el decimo puesto de la categoría de plata con 23 puntos, fuera de los puestos de playoffs, además de caer eliminados del certamen copero como colista del Grupo H con cinco unidades.

Deportes Temuco se medirá este sábado ante Magallanes a las 20:00 horas (00:00 GMT) en el Estadio "Germán Becker", compromiso válido por la fecha 19 del certamen.