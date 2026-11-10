Verónica Bianchi denunció incitación a la violencia y hostigamiento por video de Colo Colo

Verónica Bianchi, periodista de TNT Sports, denunció hostigamiento en redes sociales luego de que Colo Colo publicara un video para recordar las críticas que recibió durante la temporada, incluyendo unas declaraciones de la comunicadora en las que advirtió que el equipo podía pelear el descenso.

"Me hago cargo de mis palabras porque tengo un trabajo expuesto y eso da derecho a que la gente pueda opinar. Mi crítica futbolística fue en un contexto totalmente diferente al actual de Colo Colo", expresó Bianchi en Instagram, para luego denunciar: "Lo que no avalo por ningún motivo ni para mí ni para cualquier ser humano es incitar a la violencia y al hostigamiento en RRSS (que no olvidemos, es penado por la ley)".

La controversia surgió después de que el conjunto "albo" celebrara la conquista de su estrella 35 con un registro audiovisual que repasó los cuestionamientos de periodistas y creadores de contenido, entre ellos Bianchi, Coke Hevia y Mandreva. La publicación, acompañada por el mensaje "Acuérdense muchachos, la historia no cambia", fue posteriormente eliminada de las cuentas oficiales del club tras generar críticas desde el ambiente periodístico.

En su respuesta, Bianchi también reconoció la recuperación futbolística del equipo y destacó especialmente la labor del entrenador Fernando Ortiz. "Felicito a quienes lograron dar un giro futbolístico tan rotundo. A mi gusto, gran mérito de Ortiz", manifestó.

Además, desmintió que hubiera solicitado la eliminación del video publicado por Colo Colo. "Yo no pedí que bajaran ningún video. No tengo el poder para hacerlo y tampoco lo haría. No hice nada más que dar una opinión dentro de mis funciones laborales, que puedes compartir o no, pero una opinión por lo que vi en ese momento", aclaró.

Finalmente, Bianchi hizo un llamado a mantener las críticas dentro del respeto. "Para los que critican con argumentos, se agradece. Cada crítica constructiva siempre la tomo como una oportunidad de mejora. Y ojo, nunca olvidemos que promover el odio puede ser muy peligroso. Más cuando tienes el alcance para hacerlo", concluyó.