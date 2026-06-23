Tricolor de Paine lanzó curiosa campaña para cambiar su nombre en honor a Tim Payne

El histórico club chileno Tricolor de Paine lanzó una curiosa campaña en redes sociales con la finalidad de transformarse en el equipo nacional con más seguidores en redes sociales.

De lograrlo, apuntaron que cambiarán su nombre en homenaje al fenómeno viral del Mundial 2026, el neozelandés Tim Payne, aprovechando la difusión que entregó al futbolista el influencer El Scarso.

A través de un video difundido por Instagra, el presidente Martín Nilo apuntó: "Nos cambiamos el nombre de Tricolor de Paine, a Payne".

"Somos un club con más de 116 años de historia y fuimos testigos de lo que logró El Scarso con Tim Payne. Así que dijimos: Si Payne pudo, Paine también puede. Por eso, necesitamos que este video llegue a ElCarso para que podamos difundirlo y ser el equipo con más seguidores en Chile", sostuvo el dirigente.

"Si lo logramos, nos cambiamos el nombre. Fin del comunicado. Atentamente, el presidente de Tricolor de Paine, perdón, de 'Payne'", cerró.