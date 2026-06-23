Cristiano Ronaldo también dejó su marca: Es el primer jugador en anotar en seis Mundiales

Cristiano Ronaldo volvió a escribir su nombre en la historia del fútbol mundial al convertirse en el primer jugador en marcar en seis Mundiales distintos, luego de anotar el momentáneo 1-0 de Portugal ante Uzbekistán en el NRG Stadium de Houston.

El delantero de Al Nassr, titular en el equipo dirigido por Roberto Martínez, abrió la cuenta a los seis minutos tras conectar un centro de Joao Cancelo, en una jugada que le permitió alcanzar una marca inédita en la historia de la Copa del Mundo y luego, a los 38', anotó el 3-0 (antes marcó Nuno Mendes).

Con 41 años, Cristiano Ronaldo ya había marcado un gol en Alemania 2006, uno en Sudáfrica 2010, uno en Brasil 2014, cuatro en Rusia 2018, uno en Catar 2022 y ahora sumó dos más en la Copa del Mundo de 2026.

El astro portugués, además, es parte fundamental de la época más exitosa de su selección, con la que conquistó los únicos tres trofeos oficiales de la historia de Portugal: Una Eurocopa y dos Ligas de Naciones.