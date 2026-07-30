UEFA boicoteará torneos de la FIFA por plan para abrir sus torneos a inversionistas

Las 55 asociaciones integrantes de la UEFA aprobaron un boicot contra las competiciones de FIFA debido al proyecto impulsado por Gianni Infantino para permitir el ingreso de inversionistas privados a la propiedad comercial de sus principales torneos.

Según informó la BBC, la determinación fue adoptada durante una reunión de emergencia convocada para analizar la propuesta presentada esta semana por el organismo rector del fútbol mundial.

La medida alcanzará a todas las competencias de FIFA, entre ellas los Mundiales masculinos y femeninos y el Mundial de Clubes, y comenzará a regir en caso de que las asociaciones nacionales aprueben el plan de Infantino.

"Rechazamos unánime e inequívocamente la propuesta de FIFA de transferir participaciones en la propiedad del Mundial y otras competiciones a inversionistas privados", afirmó UEFA tras el encuentro.

"El Mundial no puede ser tratado como un producto de inversión. Es uno de los mayores legados deportivos del fútbol, construido durante generaciones por jugadores, selecciones nacionales y aficionados de todos los continentes. El Mundial no está en venta", añadió.

El proyecto contempla la creación de una filial comercial encargada de administrar los principales eventos de FIFA, en la cual empresas externas podrán comprar participaciones. Infantino comunicó a las 211 federaciones que cada una recibirá 40 millones de dólares por respaldar la iniciativa.

Además, estableció el 19 de septiembre como plazo para aceptar el plan y acceder a un primer pago de 20 millones de dólares. La postura europea tendrá su primera prueba durante octubre, cuando se disputen los repechajes para el Mundial femenino.