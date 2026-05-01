Alcalde de Independencia: "Unión Española no ha presentado ningún proyecto asociado a su estadio"

Hace escasos días, en medio de sus sorpresiva visita al país, el dueño de Unión Española, Jorge Segovia, reveló su planes para la remodelación del Estadio Santa Laura, recinto donde hacen de locales los hispanos.

En entrevista con La Tercera, el empresario afirmó que "nuestro estadio será el más moderno de Chile y América, mejor que el estadio de la Católica (Claro Arena). La comuna se sentiría muy orgullosa. Y nos permitiría, además, tener dinero disponible para mejorar el plantel, para hacer un equipo más competitivo".

Sin embargo, el alcalde de la comuna de Independencia, Agustín Iglesias, respondió a los dichos del dirigente y afirmó que, al menos de momento, la municipalidad no ha recibido ningún proyecto.

"Siempre la inversión en nueva infraestructura es importante para una comuna, pero Unión Española no ha presentado ningún proyecto asociado a su estadio", precisó el edil en su cuenta de X.

En esa misma línea, la autoridad señaló que "todas las iniciativas tienen una regulación y en caso que el proyecto se presente, exigiremos que cada paso se cumpla y la construcción incorpore mitigaciones serias para los vecinos".