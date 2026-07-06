Patricio Rubio fue formalizado por participación en fraude a Primus Capital

Patricio Rubio, delantero de Unión Española, fue formalizado por su participación en el fraude contra Primus Capital, una de las empresas de factoring más importantes del país.

De acuerdo a información de La Tercera, el delantero fue imputado ante el cuarto Juzgado de Garantía de Santiago, junto a otras cuatro personas en esta jornada: Rodrigo Mardones, exdirector de La Clínica Las Condes; el abogado Gonzalo Diéguez y los empresarios Hugo Villagrán y Juan Bañados.

En la querella, la empresa indicó que "las personas singularizadas intervinieron concertadamente con los líderes de la organización en la concreción del plan delictivo, facilitando sociedades mercantiles y aportando documentos falsos para simular operaciones con Primus".

Además, precisaron que estos imputados "facilitaron sus cuentas corrientes, tanto personales como societarias, para recepcionar los fondos sustraídos, retornar parte de ellos a los líderes y asegurar el desvío de los fondos de la empresa".

La acusación indica que los formalizados provocaron un perjuicio que asciende hasta 19.575 millones de pesos; y 1.226 millones son correspondientes a Patricio Rubio a través de suplantación de su cuenta y la recepción de fondos ilícitos.

Rubio, según el citado medio, era cercano al abogado Antonio Guzmán, uno de los "brazos operativos clave" de este esquema que perjudicó a Primus, y el Ministerio Público detalló que el jugador "facilitaba activamente cheques personales que terminaban protestados por firmas no registradas, con el fin de respaldar los negocios de Guzmán. A cambio, recibió fondos provenientes de las operaciones hechas con estas facturas y cheques falsificados".

La próxima audiencia será el 6 de agosto, cuando se debatan las medidas cautelares.