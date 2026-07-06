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Tópicos: País | Tiempo

Hay "alarma meteorológica" este martes en La Araucanía y Los Ríos

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

El pronóstico adelanta lluvias intensas en un corto periodo de tiempo, de la mano de una isoterma cero alta.

Esto significa que "donde comúnmente cae precipitación sólida, ahora caerá líquida, y puede causar crecidas, desbordamiento de ríos y fenómenos de remoción en masa", advirtió Meteorología.

Hay
 ATON (archivo)

Se esperan entre 80 y 100 milímetros de agua en un día, además de rachas de viento de hasta 60 kilómetros por hora.
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La Dirección Meteorológica de Chile emitió una "alarma meteorológica" para este martes ante la llegada de un sistema frontal que afectará desde la Región del Maule hacia el sur, con especial intensidad en La Araucanía y Los Ríos.

El fenómeno comenzará durante la jornada de este martes y dejará precipitaciones importantes, acompañadas de viento y de una isoterma cero alta, es decir, con lluvia en sectores cordilleranos donde normalmente cae nieve.

"Donde comúnmente cae precipitación de forma sólida, ahora va a caer precipitación líquida, y eso puede causar la crecida de ríos, el desbordamiento y fenómenos de remoción en masa", explicó a Cooperativa el meteorólogo Elio Brufort.

En las zonas más afectadas podrían registrarse entre 80 y 100 milímetros de lluvia en un día, además de rachas de viento de hasta 60 kilómetros por hora.

El sistema frontal se extenderá hasta la mañana del viernes, aunque la alarma meteorológica estará vigente sólo para este martes, cuando se espera el momento de mayor riesgo, indicó Brufort.

En la zona central, las temperaturas mínimas subirán desde este martes, por lo que ya no se esperan registros bajo cero como los observados durante la mañana de este lunes.

En Santiago, las mínimas estarán entre los tres y cinco grados este martes, mientras que durante el resto de la semana se ubicarían entre los siete y nueva grados, al menos hasta el sábado.

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