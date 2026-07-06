Cristiano Ronaldo: Fue mi último Mundial

Cristiano Ronaldo, capitán de Portugal, lamentó la eliminación ante España en octavos de final del Mundial 2026 y confirmó que fue su última participación en una Copa del Mundo.

"Triste por salir así del Mundial, pero como dije ayer (domingo) en la conferencia de prensa, di todo, di lo mejor y salgo con la conciencia tranquila. Ese es el fútbol, esa es la vida de un futbolista, a veces se gana, a veces se pierde y hay que seguir", dijo.

"La verdad que fue mi último Mundial, sí, pero lo demás, tendré tiempo para pensar, estar con mi familia, no decidir las cosas de cabeza caliente y seguir la vida", declaró Cristiano en la zona mixta.

Respecto al compromiso en Dallas, CR7 afirmó que "fue muy equilibrado. España tuvo esa puntita de suerte, marcó en los momentos finales, pero es el fútbol. En general, fue un partido bien disputado".

Por último, Cristiano, con 41 años, hizo un balance sobre su carrera con la selección de Portugal y realzó el título de la Eurocopa que ganó en Francia 2016, señalando que tiene la misma "dimensión" que una Copa del Mundo.

"Con la conciencia tranquila, di lo mejor de mí, gané tres títulos por Portugal. Antes de Cristiano, Portugal no ganó ningún título. La verdad que el mayor título que gané en la selección fue en 2016, para mí tiene la misma dimensión que un Mundial, sinceramente. Por eso, repito, salgo de conciencia tranquila y ya está", sentenció.