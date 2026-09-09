Ronald Fuentes tras derrota con Curicó: Estamos dolidos, pero seguimos creyendo

Unión Española extendió a tres partidos su racha sin triunfos en la Liga de Ascenso luego de caer por 2-1 ante Curicó Unido y completar una cosecha de apenas un punto en sus últimos nueve disputados ante los tres peores equipos de la división.

Tras el encuentro, Ronald Fuentes reconoció el golpe que significó una nueva derrota, pero insistió en que el objetivo de clasificar a la liguilla sigue vigente. "Estamos muy dolidos, muy tocados, pero seguimos creyendo que tenemos las opciones claras y dependemos de nosotros para meternos en la liguilla", aseguró.

El técnico también apuntó a la irregularidad que ha mostrado el equipo en las últimas fechas. "Cuando un equipo es irregular puede ganar a cualquiera, pero también nos tocó perder con cualquiera. Ese es un error grande que estamos cometiendo", sostuvo.

Fuentes agregó que varios de los problemas pasan por decisiones individuales dentro de la cancha. "Trabajamos para mejorar, pero la toma de decisión de los jugadores dentro del terreno de juego ya no es mi responsabilidad", señaló.

El entrenador reconoció además que las lesiones han reducido sus alternativas y explicó que aprovechará la próxima semana de trabajo para intentar recuperar una propuesta más ofensiva.

"Vamos a tratar de volver al 4-3-3. Trataremos de volver a lo nuestro, que nos sirve para ser más profundos y ojalá generar más oportunidades", cerró Fuentes, pensando en el próximo desafío ante Deportes Temuco.