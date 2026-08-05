Ronald Fuentes valoró inminente fichaje de Angelo Araos en Unión Española

El director técnico de Unión Española, Ronald Fuentes, confirmó que Angelo Araos está cerca de convertirse en refuerzo y anticipó que su incorporación puede cerrar el mercado de pases del conjunto de colonia.

El mediocampista se encuentra en el proceso de exámenes médicos y, en caso de superarlos, podrá integrarse a los entrenamientos del equipo, que ocupa el octavo puesto de la Liga de Ascenso y se prepara para recibir este viernes a Deportes Antofagasta.

Fuentes también respondió por la frustrada llegada de Enzo Riquelme y aseguró que no mantuvo conversaciones con el futbolista, luego que el futbolista denunció que se enteró mediante WhatsApp de que la operación no continuaría.

¿Qué puede aportar Araos a Unión Española?

Fuentes explicó que Araos puede desempeñarse como volante ofensivo, mediocampista mixto o enganche, dependiendo de las características del rival y de las necesidades del equipo.

"Es un volante ofensivo que puede jugar como mixto o como enganche. Sus características son las de un jugador que pide el balón, tiene llegada al arco y ojalá pueda ser ese aporte ofensivo que necesitamos", señaló.

El entrenador también destacó que su capacidad para administrar la posesión puede ayudar a corregir uno de los problemas que ha detectado durante los últimos partidos.

"Tiene un cambio menos y eso nos permitirá tener más la pelota, porque la estamos perdiendo muy rápido, sobre todo en función de ataque. Nos puede ayudar a manejar mejor los momentos del juego", explicó.

¿De dónde viene Araos y en qué clubes jugó?

El volante de 29 años viene de jugar en Puebla de México, institución a la que llegó en 2025 y con la que terminó su vínculo al cierre de la temporada 2025-2026.

Araos se formó y debutó profesionalmente en Deportes Antofagasta, desde donde pasó a Universidad de Chile en 2018. Posteriormente fue transferido a Corinthians y también defendió a Ponte Preta en el fútbol brasileño.

Su trayectoria continuó en Necaxa de México y Atlético Goianiense de Brasil, antes de regresar al campeonato mexicano para incorporarse a Puebla. Ahora está próximo a retornar al fútbol chileno para reforzar a Unión Española.

Ronald Fuentes respondió por Enzo Riquelme

Fuentes fue consultado directamente por lo ocurrido con Enzo Riquelme, quien también estuvo entre las alternativas consideradas para reforzar al equipo.

"Es un tema que no me incumbe tocar. Era un jugador que estábamos siguiendo y ya no es tema. La prioridad era Angelo, tuvimos la opción de traerlo y estamos contentos con eso", respondió.

Ante la insistencia sobre si había alcanzado a comunicarse con Riquelme, el entrenador fue categórico: "No conversé con él en ningún momento".

El estratega añadió que espera que el delantero encuentre prontamente un nuevo destino: "Ojalá que a Enzo también le vaya muy bien y le deseo mucho éxito donde pueda ir".

Araos puede cerrar las incorporaciones de Unión Española

Fuentes aseguró que la llegada del exvolante de Universidad de Chile completará la conformación del plantel para la segunda parte de la temporada.

"Se cierra el libro de pases para nosotros. Trajimos a Nicolás Valencia, Franco Ragusa y también a Ángelo. Esperemos que no exista ningún inconveniente en los exámenes médicos y pueda entrenar con el grupo", afirmó.

Unión Española marcha en el octavo lugar del Ascenso y enfrentará a Deportes Antofagasta, elenco que se encuentra un punto por encima, en un partido importante para mantenerse en la pelea por la liguilla.