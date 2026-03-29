Ronald Fuentes y derrota ante San Marcos: Hicimos un partido muy malo desde lo técnico

Unión Española cayó este sábado por 2-0 ante San Marcos de Arica, cosechando así su cuarta derrota en seis fechas de la Liga de Ascenso, estancándose en la zona media de la tabla y lejos de los líderes.

El técnico chileno Ronald Fuentes analizó el encuentro y remarcó las falencias de su equipo: "Sabíamos cómo defendía Arica y cómo teníamos que atacar, y no hicimos nada. Lo que más preocupa es lo técnico. Hicimos un partido muy malo desde lo técnico, y las virtudes que tiene Arica las aprovechó de muy buena manera para convertir el primer gol".

También puntualizó en el nivel de los jugadores: ""Es muy fácil de analizar el partido desde lo mal que jugamos, Arica tiene méritos sin duda, pero no hicimos lo que planeamos en la semana. Vamos a ver los niveles individuales también, que han estado muy bajos. Lamentablemente no tengo mucho más plantel por lesiones"

A pesar de este revés, el entrenador del cuadro de colonia indicó que "lo que me deja tranquilo es que el equipo genera muchas ocasiones. No hemos sido contundentes, pero estamos mejorando en esa parte".

"Estoy muy tranquilo con el trabajo y con el grupo que tengo. Todos están comprometidos y dan lo mejor en cada entrenamiento y en cada partido", agregó el estratego, en declaraciones reproducidas por el portal Primera B.

El DT siguió con su análisis y reconoció el elenco hispano que "es un equipo que ataca, pero la parte defensiva no está funcionando bien. Necesitamos encontrar el equilibrio".

De todas maneras, Fuentes remarcó que "lo bueno es que estamos trabajando duro y preparándonos para lo que viene. Sé que este equipo tiene mucho potencial y va a mejorar en cada jornada".