Sabino Aguad respondió a Vecchio: No tiene excusa para decir que no conocía el contrato
El directivo de Unión Española desmintió las acusaciones sobre supuestos compromisos incumplidos.
El directivo de Unión Española desmintió las acusaciones sobre supuestos compromisos incumplidos.
El gerente de Unión Española, Sabino Aguad, se pronunció detalladamente sobre la polémica con Emiliano Vecchio, asegurando que el jugador estaba al tanto de todas las condiciones de su vínculo y señaló: "No tiene excusa para decir que no conocía el contrato".
Respecto al quiebre en la relación, el directivo manifestó su sorpresa: "Todo esto me extraña bastante. Por eso mostré un mensaje de hace algunos meses en el que hablaba maravillas; ahora este cambio de postura es poco entendible".
A pesar del conflicto y las faltas a los entrenamientos, Aguad aclaró que el club sigue receptivo: "Lo hemos seguido invitando a entrenar; ni siquiera le respondimos de mala manera. No somos una institución que busque pleitos con los jugadores ni con nadie"
"Todo lo que dijeron que había para él (casa, auto y demás) nunca existió. Revisamos los respaldos en WhatsApp y el contrato se le envió incluso a Argentina para que lo revisara con calma antes de viajar. Tenía total claridad", concluyó.