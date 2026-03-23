Sierra por descenso de Unión Española: Me hago responsable totalmente

El ídolo de Unión Española José Luis Sierra repasó la dura campaña del equipo en el 2025, que concluyó con el segundo descenso de su historia, y que comenzó con él como entrenador.

"Claramente no resultó y me hago responsable de lo que pasó: No sacarle rendimiento a los jugadores. Una de las cosas que me hacían seguir en Unión es que veía potencial, incluso perdiendo veía que el equipo podía llegar a ser protagonista, ganar más partidos, tengo muchas jornadas en la mente que debimos ganar (...) Me hago responsable totalmente, todo lo que diga suena a excusa", dijo en conversación con El Mercurio.

"Nos costaba mucho hacer goles y los rivales sin generar tanto nos marcaban con facilidad, eso fue generando inseguridad. Había potencial y lo ratifica que muchos de esos jugadores siguieron en equipos de Primera pese a la campaña", continuó el excapitán "hispano".

"Lo más difícil fue que me pasara en Unión, me sentía con mucha responsabilidad y con mucha presión, toda una historia detrás", sostuvo, y manifestó que "no tengo problema en asumir la responsabilidad de lo que pasó. Mi historia en el club no se inicia siendo jugador o entrenador, parte siendo hincha, yendo con mi abuelo al estadio, me tocó muchas veces sufrir con el equipo, pero entiendo cualquier sentimiento que puedan tener los hinchas, me duele tanto como a ellos".

"Pensé que yéndome, porque había tiempo, se solucionara lo que no pude. Habría sido un gran alivio que Unión se hubiese salvado, pero igual me habría cuestionado porque mi expectativa era estar mucho tiempo en el club y mejorar lo que hicimos en la etapa anterior (campeón Transición 2013 y de la Supercopa)", expuso Sierra.

El mundialista en Francia 1998 insistió en que "obviamente cometí errores, pero aún así tenía jugadores, quizá no para salir campeón, pero nunca para descender. No fui capaz de sacarles rendimiento".

"Se pierde prestigio sin lugar a dudas, y era uno de los riesgos de volver a entrenar en el fútbol chileno, pero lo volvería a hacer, sobre todo porque era Unión, tenía otras posibilidades en Primera de Arabia, pero decidí con el corazón, sentía que podíamos hacer algo importante en Unión", indicó.