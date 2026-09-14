"Una sí, dos no": El estricto régimen de Unión Española para las Fiestas Patrias

Ronald Fuentes, técnico de Unión Española, reveló el estricto régimen que tendrá su plantel durante las Fiestas Patrias, período en que los jugadores recibirán tres días libres, pero deberán cumplir pautas de ejercicio y mantener controlado su peso.

"Trabajamos hasta el 17, damos 18, 19 y 20, y volvemos el 21. Se van con pautas de ejercicios para esos tres días y obviamente con un peso que es el que tienen generalmente. No pueden subir más de un kilo", explicó el entrenador.

Fuentes advirtió que los jugadores estarán expuestos a multas en caso de incumplir las indicaciones y remarcó la importancia de evitar aumentos bruscos. "Dos o tres kilos no es fácil recuperarlos en una ni en dos semanas. Si se baja muy rápido también es complicado y se pueden producir lesiones", sostuvo.

En medio de la explicación, el entrenador protagonizó un distendido intercambio cuando fue consultado sobre la posibilidad de comer empanadas durante los festejos. "Una sí, dos no", respondió Fuentes.

El desafío ante Deportes Temuco

Antes del descanso, Unión Española recibirá este martes 15 de septiembre a las 20:30 horas a Deportes Temuco en el Estadio Santa Laura, por la fecha 26 de la Liga de Ascenso, en un duelo importante para las aspiraciones del cuadro "hispano" de clasificar a la liguilla.

Sobre el encuentro, Fuentes apuntó especialmente a mejorar la concentración en las pelotas detenidas. "En el último partido nos convirtieron dos goles de pelota detenida de la misma manera y eso no nos puede volver a pasar. Tenemos que estar muy concentrados para que eso no nos produzca daño ni menos goles", señaló.

El entrenador también enfatizó la necesidad de recuperar el funcionamiento con balón. "Tenemos que volver a jugar, volver a tener la confianza individual para el funcionamiento colectivo. Fue una muy buena semana y ojalá que se pueda ver reflejado el día del partido", indicó.

Unión Española llega al compromiso con el objetivo puesto en asegurar su presencia en la postemporada. "Liguilla. Esa es nuestra realidad en estos momentos", recalcó Fuentes. El árbitro del encuentro será Cristián Droguett.