Unión Española oficializó el fichaje de Angelo Araos

Unión Española oficializó este miércoles el fichaje de Angelo Araos, quien regresó al fútbol chileno para reforzar al equipo dirigido por Ronald Fuentes durante la segunda parte de la temporada.

El cuadro "hispano" presentó al volante ofensivo a través de sus redes sociales y destacó su experiencia internacional, luego de sus pasos por los campeonatos de Brasil y México.

"¡Bienvenido, Angelo! El volante ofensivo regresa al fútbol chileno tras sus pasos por Brasil y México. Con experiencia en la selección chilena, llega a Unión Española para aportar toda su calidad y jerarquía de cara a los desafíos de la temporada", publicó el club.

Ronald Fuentes destacó las características de Angelo Araos

Antes de la oficialización, el director técnico de Unión Española, Ronald Fuentes, explicó que Araos puede desempeñarse como volante ofensivo, mediocampista mixto o enganche.

El entrenador destacó su capacidad para pedir el balón, llegar al arco y administrar la posesión, una característica que considera necesaria para que el equipo maneje mejor los distintos momentos de los partidos.

Fuentes también señaló que la incorporación de Araos cerró el mercado de fichajes de Unión Española, que anteriormente sumó a Nicolás Valencia y Franco Rattoti.