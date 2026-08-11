Unión Española respiró en la B con un triunfo en su visita a Puerto Montt

En el inicio de la fecha 19 de la Liga de Ascenso, Unión Española recuperó la memoria y venció por 1-0 a Deportes Puerto Montt, reponiéndose de las últimas dos derrotas cosechadas en el torneo.

El duelo disputado en el Estadio Bicentenario de Chinquihue su sumamente igualado y ambos equipos se fueron al descanso en igualdad, pese a haber tenido ocasiones en la primera fracción.

Bryan Taiva adelantó a los Hijos del Temporal en el arranque del complemento, pero el tanto fue anulado rápidamente por posición de adelanto (50') y poco después de eso, el local quedó con un hombre menos por la expulsión de Gabriel Castillo.

A la escuadra hispana le costó aprovechar la ventaja numérica hasta que en los descuentos apareció el canterano Benjamín Droguett (90'), quien se lanzó para conectar un cabezazo y superó la débil resistencia del portero.

Con este resultado, el elenco de colonia escaló hasta el octavo lugar con 28 puntos, mientras que el conjunto sureño se estancó en la cuarto ubicación con treinta unidades, dejando pasar la oportunidad de saltar al menos momentáneamente al subliderato.

Este sábado a las 20:00 horas, Unión Española recibirá en Santa Laura a San Marcos de Arica. Por su parte, Deportes Puerto Montt visitará a Santiago Wanderers desde las 12:30 del domingo.