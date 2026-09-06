Cicotello se descompensó tras caída con O'Higgins y dejó El Teniente en ambulancia

Martín Cicotello, técnico de Unión La Calera, debió ser trasladado en ambulancia desde el Estadio El Teniente de Rancagua luego de sufrir problemas médicos tras la derrota 2-1 de su equipo ante O'Higgins.

El entrenador argentino alcanzó a participar de la conferencia de prensa posterior al encuentro y, tras regresar al camarín, sufrió una descompensación que obligó a solicitar asistencia médica en el recinto, según informamos en Cooperativa Deportes.

Producto de la situación, Cicotello fue retirado del estadio en un vehículo asistencial y trasladado hasta un centro de urgencias para ser evaluado. Hasta el momento no se han entregado mayores antecedentes respecto de su estado de salud.

El episodio se produjo después de una nueva jornada negativa para los "cementeros", que cayeron por 2-1 frente a O'Higgins y permanecen como colistas de la Liga de Primera con 14 puntos, profundizando el complejo momento deportivo que atraviesa el equipo.

La situación del entrenador se encuentra en desarrollo y se espera información respecto de su evolución durante las próximas horas.