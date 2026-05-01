Unión La Calera anunció el regreso del lateral Yonathan Andía

Por medio de sus canales oficiales en redes sociales, Unión La Calera oficializó a Yonathan Andía como incorporación, a cinco años desde que cerró su primer paso por el club.

El lateral derecho llegó a los "cementeros" proveniente desde Iberia, elenco que dejó el pasado 20 de abril, antes de siquiera debutar en partidos oficiales. Finalmente, este viernes los caleranos confirmaron un arribo que ya se especulaba en redes sociales.

Cabe recordar que Andía jugó para Unión La Calera entre 2018 y 2021, periodo en el que disputó Copa Sudamericana e incluso llegó a ser convocado a La Roja.

"El futbolista de 33 años estuvo previamente junto a nosotros durante tres temporadas, etapa en la que disputó más de 100 partidos y fue partícipe de nuestra primera campaña internacional en la Copa Sudamericana 2019", recordó el conjunto rojo.

Luego de aquello, el "Cachorro" tuvo discretos pasos por Universidad de Chile (2021-2023), Deportes Iquique (2024), Deportes Copiapó (2024) y Deportes Limache (2025).

Ahora tendrá que esperar el fin de la primera rueda de la Liga de Primera para ser inscrito y poder competir con el equipo de la región de Valparaíso.