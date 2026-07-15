Unión La Calera oficializó la salida de Juan Manuel Requena rumbo a Universitario de Perú

Unión La Calera confirmó de manera oficial la salida del mediocampista argentino Juan Manuel Requena, quien dejará la institución "cementera" para sumarse a las filas de Universitario de Lima.

A través de un comunicado, la escuadra calerana detalló que la partida del jugador se concretó luego de alcanzar un acuerdo entre ambas partes para la rescisión anticipada de su contrato.

"El traspaso se da luego que el club accediera a los deseos del jugador de arribar a dicho equipo", explicaron desde la administración del conjunto calerano.

Finalmente, el club dedicó palabras de despedida para el futbolista tras su paso por la institución: "Desde Unión La Calera le agradecemos a Juan Manuel el profesionalismo entregado durante su estadía y le desea el mayor de los éxitos en sus próximos desafíos profesionales".

Requena llegó a inicios de año al club y en el primer semestre alcanzó a jugar 17 partidos.