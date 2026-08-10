Unión La Calera se reforzó con el delantero argentino Nicolás Ferreyra

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Unión La Calera anunció el fichaje del delantero argentino Nicolás Ferreyra, quien llegó en calidad de préstamo desde Gimnasia y Esgrima de Mendoza hasta diciembre de 2026.

El atacante de 29 años disputó 237 minutos distribuidos en 11 encuentros con el elenco trasandino durante esta temporada, sin registrar goles ni asistencias en los torneos argentinos.

Debido a esto, el futbolista fue cedido al cuadro cementero, que busca salir de su complicada situación en la Liga de Primera, ya que marcha en el último lugar de la tabla con 13 puntos.

Con su fichaje, Unión La Calera sumó a su tercer refuerzo para el segundo semestre, tras las incorporaciones de Vicente Lavín y Juan Pablo Salomoni.