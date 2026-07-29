Ampuero: El foco es seguir sumando, Colo Colo ya sacó una diferencia amplia

Branco Ampuero, defensor de Universidad Católica, conversó con los medios rumbo al próximo partido de la Liga de Primera con Deportes Concepción y destacó la concentración en dar la pelea y remontar en la segunda parte del torneo.

"Más allá del resultado o el equipo que tengamos enfrente, poder ser capaces de quedarnos con los tres puntos es lo único que tenemos en foco, es lo único que pensamos; quedarnos con los tres puntos y seguir sumando en la tabla de posiciones", dijo Ampuero en conferencia de prensa.

"Efectivamente Colo Colo ha sacado una diferencia amplia y del segundo al sexto o séptimo hay muy poco margen de puntos, así que el desafío es claro: No dejar pasar más puntos, que creo que eso es lo más importante", añadió.

"Obviamente el empate contra Serena no fue el resultado que queríamos ni que esperábamos, pero hay que rápidamente revertir la situación y pensar plenamente en lo que va a ser el domingo", añadió Branco Ampuero.

"Independiente de lo que se pueda generar en cuanto al pelear el torneo o no, yo creo que más allá de eso lo que buscamos como equipo es cada fin de semana ganar y después ver para qué lo que te va alcanzando", expuso.

"Creo que sería un poco imprudente hablar de un torneo o de un campeonato ahora si no somos capaces de sumar de a tres. Entonces, el primer desafío es volver al triunfo el día domingo contra Deportes Concepción", remarcó.

El desafío lila y la segunda rueda

Sobre la visita a los penquistas, Ampuero indicó que "va a ser un partido complicado, difícil. Nosotros por lo general a donde vamos, nos vaya bien o mal, intentamos siempre jugar", con la incertidumbre sobre el estado de la cancha ante el pronóstico de lluvias en el Biobío.

"Para los equipos grandes siempre siempre se espera lo máximo de uno, sea la fecha 1, sea la fecha 25, 30. Siempre las expectativas son muy altas y siempre son quedarse con los tres puntos y mostrar un buen juego y hacer sentir orgulloso, por supuesto, al hincha", declaró en miras al resto de la segunda rueda.

"Hoy empieza una segunda etapa importante para todos los equipos. Se hace mucho más atractivo porque todos los equipos van a jugar por algo. Entonces, creo que a medida que vayan pasando las fechas cada resultado te va a costar un poco más, no solamente a Universidad Católica, sino a todos los equipos que se van a estar jugando algo", adelantó.

Al central también se le consultó sobre las ausencias por lesión de Gary Medel y Clemente Montes: "Todos los jugadores son sumamente importantes para el proceso y así lo ha demostrado el plantel en general. Cuando han faltado jugadores en específico se han suplido de una manera inteligente, pero sin duda uno siempre quiere contar con todos los jugadores a disposición".

"Universidad Católica es un ejemplo de institución, por cómo se le mire o por dónde se le aborde. Me han tocado distintos compañeros, distintos cuerpos técnicos, distintas canchas, distintos manejos, pero siempre sobre una misma línea, que ha sido ser el ejemplo, que ha sido ser el crecimiento. Se ha crecido también con títulos, con inversión. Estoy esperanzado en lo que viene para el club", cerró.