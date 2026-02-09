Arbitro emitió duro informe por expulsión a Clemente Montes

El árbitro del partido entre Universidad Católica y Deportes Concepción, Cristian Garay, entregó este lunes el informe arbitral del duelo, donde detalla de forma dura la expulsión del delantero cruzado Clemente Montes.

"Ser culpable de conducta violenta. Tras una disputa con un adversario que se encontraba en el suelo, y antes de reincorporarse al juego, el jugador lanza una patada con uso de fuerza excesiva, utilizando la planta del pie, impactando de forma directa en la pierna del rival", narró el referí.

"La acción se desarrolla sin intención ni posibilidad de disputar el balón, el cual se encontraba en un sector distinto del campo de juego al momento de producirse la infracción", redactó Garay.

Montes fue expulsado con roja directa en el minuto 73 de partido tras propinarle una patada al defensor Fausto Grillo en el triunfo de la escuadra estudiantil por 2-0 ante el cuadro penquista.