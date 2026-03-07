Asistente técnico de la UC y la caída ante O'Higgins: No podemos dar esta ventaja

El ayudante técnico de Daniel Garnero, Andrés San Martín se refirió a la derrota de Universidad Católica por 1-0 ante O'Higgins en el Estadio El Teniente por la sexta fecha de la Liga de Primera y calificó negativamente la actuación "cruzada", puntualizando que "no podemos dar esta ventaja".

"Nos vamos con mucha bronca. Creo que regalamos un tiempo, creo que el primer tiempo fue todo del rival. Y después corregimos algunas cosas para el segundo, levantamos un poco los rendimientos individuales, pero no nos alcanzó", comentó en conferencia, tras dirigir el encuentro por la suspensión que debió cumplir Garnero.

También comentó la tónica que vive el equipo en los partidos como forastero: "Es algo que tenemos que corregir porque nos viene pasando varias veces, sobre todo de visitante, que nos marca el rival primero; después lo dimos vuelta casi siempre, pero hoy no nos alcanzó".

Además se refirió al rendimiento individual de los futbolistas: "Como siempre, el rendimiento individual después ayuda al rendimiento colectivo. Hoy no fue un buen partido en general, no hubo ningún jugador destacado".

Por último se refirió al trabajo en detalle del cuerpo técnico: "Nos vamos con bronca, con un montón de cosas para corregir, para analizar, y bueno, el análisis más minucioso lo haremos seguramente mañana".