Bernedo y la revancha con Estudiantes: Estamos convencidos que vamos a ganar

A un día del duelo ante Estudiantes de La Plata por la vuelta de los octavos de final en la Copa Libertadores, Vicente Bernedo, portero de Universidad Católica, anticipó el encuentro y expresó la confianza del equipo en lograr el pasaje a cuartos.

"Venimos con un envión anímico, porque allá logramos sacar un buen resultado que nos mantiene vivos para cerrar la llave acá en casa. Nos queda todavía lo más importante que es poder ratificarlo en nuestra cancha, con nuestra gente", declaró Bernedo en la rueda de prensa.

A su vez, afirmó que "es lo que vamos a buscar, el salir a clasificar, ganar la llave y estamos muy convencidos, muy motivados para que así sea".

Bernedo también abordó el estado anímico del "Pincha", que viene de golear por 4-0 a Gimnasia en el clásico de La Plata.

"No cambia mucho el tema de que hayan ganado el clásico, porque sabemos que es un rival fuerte", comentó el arquero cruzado.

"Lo tomamos como el partido de ida, sabemos que es un partido muy dificil, un equipo muy intenso. Entonces el resultado de ellos el fin de semana no cambia el como los vamos a enfrentar", añadió.

Además, Bernedo se refirió a las ausencias que tendrá el cuadro precordillerano para el partido, destacando la confianza que tiene en el equipo: "Obviamente que son bajas importantes, tampoco tenemos un plantel tan amplio. Yo estoy muy confiado de que cada jugador que entre mañana va a entregar todo por por esta camiseta. Es una oportunidad muy linda".

Finalmente, sobre el ambiente que tendrá el Claro Arena, declaró que: "El equipo de local se va a hacer más fuerte, el empuje de la gente también nos va a llevar a suplir un poco esas bajas y al final aspiro a que el apoyo sea los noventa minutos, que lo vamos a necesitar mucho", cerró.

La revancha entre la UC y Estudiantes (que en la ida empataron 1-1) está programada para este martes a las 20:30 horas (00:30 GMT) y la podrás seguir en Cooperativa.cl.