Daniel Garnero, con múltiples bajas incluyendo al goleador y capitán Fernando Zampedri, alistó la alineación con la que Universidad Católica recibirá a Estudiantes de La Plata este martes 18 de agosto (20:30) por la vuelta en octavos de final de la Copa Libertadores, luego del 1-1 cosechado en Argentina.

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