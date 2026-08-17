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Con bajas: La formación de la UC para su revancha con Estudiantes en la Libertadores

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Daniel Garnero, con múltiples bajas incluyendo al goleador y capitán Fernando Zampedri, alistó la alineación con la que Universidad Católica recibirá a Estudiantes de La Plata este martes 18 de agosto (20:30) por la vuelta en octavos de final de la Copa Libertadores, luego del 1-1 cosechado en Argentina.

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