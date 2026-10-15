Branco Ampuero: Nuestro único foco es ir a La Calera y quedarnos con los tres puntos

El defensor de Universidad Católica Branco Ampuero se refirió a las aspiraciones del conjunto "cruzado" en la recta final del Campeonato Nacional y aseguró que el principal objetivo es conseguir una victoria en su próximo compromiso ante Unión La Calera.

"Nuestro único foco es ir a Calera y quedarnos con los tres puntos, empezar a sumar y ver qué pasa en la próxima fecha", señaló el futbolista, quien destacó la importancia de mantener la regularidad en los siete encuentros que le restan al equipo.

Sobre las posibilidades de alcanzar los puestos de avanzada, Ampuero manifestó que "estamos peleando por puestos de avanzada con Universidad de Chile, Colo Colo un poco más escapado. Quedan todavía 21 puntos para nosotros, estamos esperanzados de hacer lo mejor".

El zaguero también abordó las interrupciones que ha sufrido el calendario por problemas climáticos y dificultades de acceso al recinto deportivo, situación que permitió recuperar a algunos integrantes del plantel.

"Ha sido largo para nosotros, hemos tenido la oportunidad de reintegrar a un par de jugadores que venían con problemas físicos, me sumo yo también, que vengo saliendo de la operación de tobillo", explicó.

Precisamente, el defensor entregó detalles de su evolución física y reconoció que todavía necesita recuperar su ritmo futbolístico.

"No he hecho fútbol, pero al ser partidos tan importantes el jugador siempre quiere estar. Uno es responsable y prioriza siempre al equipo, en ese sentido soy muy sincero, vengo sin fútbol, seguro hay compañeros que han entrenado más y físicamente mejor", reconoció.

Sin embargo, Ampuero dejó abierta la posibilidad de reaparecer si el cuerpo técnico lo necesita. "Si el partido es mañana y necesito estar, voy a estar y no lo pienso en ningún momento. Después iremos viendo los detalles físicos, pero estos últimos días de entrenamiento me he sentido bien", aseguró.

Finalmente, el futbolista reiteró las ambiciones internacionales del club para la próxima temporada: "Nosotros queremos estar en la próxima Copa Libertadores, dejamos una buena imagen en fase de grupos y en octavos lamentablemente no tuvimos todas las variables que hubiéramos querido", concluyó.