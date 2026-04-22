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Tópicos: Deportes | Fútbol | Universidad Católica

Clemente Montes conoció castigo por su expulsión tras "conducta antideportiva"

Publicado:
| Periodista Digital: Cooperativa.cl

El jugador de Universidad Católica fue sancionado tras ver doble amarilla en el duelo ante Unión La Calera.

Clemente Montes conoció castigo por su expulsión tras
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El futbolista chileno Clemente Montes, delantero de Universidad Católica, recibió un partido de suspensión tras su expulsión en el encuentro ante Unión La Calera por la Liga de Primera, según determinó el Tribunal de Disciplina.

El jugador fue expulsado a los 68 minutos por doble amonestación, luego de ser sancionado por "conducta antideportiva", de acuerdo al informe del árbitro Nicolás Gamboa, quien consignó que el futbolista incurrió en acciones como intentar engañar al juez al aparentar una infracción.

Con esta sanción, Clemente Montes se perderá el próximo compromiso de Universidad Católica, luego de un partido donde su equipo cayó por 2-1 frente a Unión La Calera en el estadio Claro Arena.

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Por ello, se pierde el clásico universitario ante U. de Chile de este sábado.

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