Daniel Garnero celebró otro contundente triunfo en Claro Arena: "Venir a jugar acá da ganas"

Después de sumar una sólida presentación en el Claro Arena, donde Universidad Católica goleó a Universidad de Concepción, el técnico Daniel Garnero compareció ante los medios satisfecho tras encadenar resultados positivos en Copa Libertadores, Copa de la Liga y Liga de Primera.

"Veníamos de ganar tres partidos seguidos y eran tres torneos distintos. Eso es extraño. Pero bueno, ahora estamos en un momento donde obtuvimos los últimos triunfos, así que estamos muy contentos, muy satisfechos", comenzó mencionando.

En esa misma línea, se refirió al plano internacional del equipo: "El que te vaya bien motiva, entusiasma, ilusiona, no solo a los jugadores, sino a nosotros y a la gente. Se genera un ambiente en el estadio espectacular. Venir a jugar acá da ganas porque últimamente se están llevando muy poco los rivales".

Finalmente, se refirió a las eventuales incorporaciones: "Estamos muy contentos con el plantel. (...) Nos da la seguridad de que acertamos en las incorporaciones, en que se quede o se vaya alguno, en que los juveniles que les toca participar están cada vez mejor. Si podemos traer a alguien que rinda y cumpla, bárbaro".