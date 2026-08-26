Daniel Garnero: No veo una crisis deportiva bajo ningún punto de vista

El técnico argentino de Universidad Católica, Daniel Garnero, tras la victoria 2-1 ante Coquimbo Unido en el Estadio "Francisco Sánchez Rumoroso" en un duelo pendiente de la fecha 19 de la Liga de Primera, puntualizó sobre los últimos resultados de su equipo.

"Escuché mucho en estos días la palabra crisis. Nosotros no estamos en el torneo como quisiéramos, pero no veo una crisis deportiva bajo ningún punto de vista. Estamos lejos del líder, pero el segundo está a 13 puntos. Colo Colo sacó una ventaja muy grande, al principio injustificada, pero después agarró un rendimiento y hoy se está paseando en el torneo".

"Nosotros, Coquimbo y O'Higgins competíamos a nivel internacional, que no es sencillo. No creo que lo nuestro haya sido tan malo como muchos quisieron hacer ver. Sobre todo en la prensa y las redes sociales", comentó.

Aunque afirmó una baja en el juego del equipo: "Bajamos un poco el nivel, pero es difícil sostener niveles altos. Si colectivamente volvemos a eso, vamos a ganar más partidos".

Garnero reconoció un alza en el segundo tiempo ante los "Piratas": "En el segundo tiempo nos encontramos mejor. Empezamos a ganar más disputas. Tuvimos la efectividad que en otros momentos nos faltó y eso nos dio seguridad. La parte anímica es fundamental. Nosotros tenemos objetivos muy claros por delante", afirmó.

Por último reconoció y elogió al plantel por el rendimiento: "Coquimbo estuvo sólido porque nosotros no fuimos agresivos. Jugamos contra un gran rival, que si no lo inquietas, es muy difícil entrarle. Los muchachos que entraron lo hicieron de muy buena manera, colaboraron con la mejora. Estoy contento porque el plantel reaccionó para llevarnos los tres puntos", cerró.