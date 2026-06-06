Daniel Garnero: Quedamos eliminados por pequeñas distracciones del partido anterior

En una tarde agridulce en el Claro Arena, Daniel Garnero repasó el rendimiento de Universidad Católica después de la goleada que no le alcanzó para clasificar a semifinales en Copa de la Liga, aclarando que la oportunidad se perdió por el duelo ante Ñublense en el mismo reducto.

"Fuimos justos ganadores, pero lamentablemente quedamos eliminados por pequeñas distracciones que tuvimos en el juego anterior acá (con Ñublense) de local. El fútbol tiene estas cosas, acertás y ganás, te equivocás y podés perder posibilidades", sostuvo.

Seguido a ello, repasó el apretado calendario del elenco precordillerano: "Los que juegan torneo internacional es una complicación. Me parecía que era mucho mejor cargar un poco el segundo semestre".

"No tener ningún receso no es bueno. En todas las ligas veo que están todos de vacaciones y yo no me pude ir ni a ver a mis hermanas a Buenos Aires. Se juntó mucho. Pero dadas las circunstancias, sabíamos que iba a ser así y acá estamos afrontándolo", agregó.

Finalmente, Garnero cerró diciendo: "Ahora trataremos de darle dos días al plantel, que desde enero que no les podemos dar dos días. En los últimos tres meses casi no les dimos ni uno. Es mucho viaje, mucho compromiso, mucha presión la que ejerce esta profesión".