Daniel Garnero se resigna en la UC por los refuerzos: "No soy muy optimista"

Universidad Católica se alista para dar inicio este sábado a la segunda rueda de la Liga de Primera enfrentando a Deportes La Serena, con la gran preocupación de no haber concretado aún ningún refuerzo para su plantel, tal como lo manifestó el técnico cruzado, Daniel Garnero.

"Está difícil. Queremos jerarquizar el plantel y no es sencillo por un montón de aspectos. Cuando buscas un futbolista con un cierto nombre, a veces no interesa mucho el mercado o no se dan los números. Siempre son cosas muy difíciles de destrabar. No soy muy optimista. Ojalá que se pueda dar, pero no soy muy optimista", confesó el estratego argentino.

Pese al complejo panorama en el mercado de pases, el adiestrador trasandino prefirió valorar la calidad de sus actuales dirigidos de cara a los desafíos del semestre.

"Me ilusiono y soy muy optimista, creo mucho en lo que podemos dar como plantel y en conformar el mejor equipo posible. Estamos muy ilusionados con que vamos a tener un semestre exigente, pero muy bueno también", aseguró.

Consultado sobre el receso del torneo y la diferencia de 10 puntos respecto al líder, Colo Colo, Garnero fue claro: "Es un montón, pero esto es fútbol. Sabíamos que no íbamos a tener el descanso necesario tras una temporada exigente, pero no perder ritmo es bueno. Los entrenamientos están siendo muy intensos y eso me deja tranquilo. Tenemos que pensar en el partido del fin de semana, mirar para adentro y ganar".

Por último, el DT de la "Franja" tuvo palabras para la lesión de Clemente Montes, quien fue intervenido quirúrgicamente en el pie y estará cerca de tres meses fuera de las canchas.

"Tenemos un plantel que sostiene este tipo de ausencias. Lo malo es que Clemente estaba teniendo un gran nivel y siendo muy importante, pero son cosas del fútbol. El que vaya a jugar en su reemplazo tiene que aprovechar la oportunidad", cerró.